Gine-Bissau Cumhuriyeti nerede?

Gine-Bissau Cumhuriyeti, Afrika kıtasının batı bölümünde bulunan bir ülkedir. Ülkenin sınır komşuları Senegal ve Gine oluşturmakta olup, ülkenin batısında Atlas Okyanusu yer almaktadır.

Başkenti neresi?

Ülkenin başkenti ve en büyük şehri Bissau'dur.

Nüfusu ne kadar?

Gine-Bissau'nun nüfusu 2,026,778 kişidir.

Hangi dil konuşuluyor?

Ülkenin resmi dili Portekizce'dir.

Din

Ülkenin büyük çoğunluğu İslam inancını benimsiyor. Yerel dinlere inananların oranı yüzde 40 olarak biliniyor.

Cumhurbaşkanı kimdir?

Ülkenin Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embaló'dur.