Gıda fiyatları arttı

Gıda fiyatları nisan ayında arttı. Temel gıda fiyatlarında yaşanan yüksek oranlı artışlar dört kişilik bir ailenin açlık sınırını Nisan’da 741 lira daha artırarak 11 bin 632 liraya çıkarırken,

yoksulluk sınırı da 30 bin 632 liraya yükseldi.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, Ar-Ge birimi KAMU-AR’ın, dört kişilik bir

ailenin, dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için tüketmesi gereken gıda ile gıdanın

yanı sıra diğer ihtiyaçlarını da insan onuruna yaraşır bir şekilde yoksunluk hissi

çekmeden karşılayabilmesi için yapması gereken harcamaları dikkate alarak

hesapladığı açlık-yoksulluk sınırı araştırmasının Nisan 2023 sonuçlarını açıkladı.

Açlık sınırı Nisan’da bir önceki aya göre 741 lira artarken, gıda dışındaki

ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama 340 lira artarak 18 bin 998 liraya yükseldi.

Nisan’da yoksulluk sınırı ise önceki aya göre da 1.081 lira arttı. Bir yıl öncesine göre

ise açlık sınırı 5 bin 462 lira, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama

ise 6 bin 694 lira arttı. Yoksulluk sınırı ise son yılda toplam 12 bin 156 liralık artış

gösterdi.

YOKSULLUK SINIRI



Dört kişilik bir ailenin insan onuruna yaraşır bir şekilde yoksunluk hissi

çekmeden yaşayabilmesi için yapması gereken gıda ile gıda dışı harcamaların

toplam tutarını gösteren yoksulluk sınırı (içki ve sigara harcamaları hariç) ise

Nisan’da 1.081 lira daha artarak 30 bin 630 liraya yükseldi. Yoksulluk sınırında, son

bir yıllık dönemdeki artış ise 12 bin 156 lira olarak gerçekleşti.