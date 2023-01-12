Gibi hayranlarına müjde! İlk kare paylaşıldı!
Exxen’in sevilen yapımlarından Gibi dizisinin 3. sezonu 21 Ekim- 23 Aralık 2022 tarihleri arasında yayınlanmıştı. Dizinin 4. sezonun olup olmayacağı, ne zaman yayınlanacağı merak konusu olmuştu. Gibi dizisi hayranlarını heyecanlandıran duyuru bugün yapıldı.
Yeni sezonu merakla beklenen Gibi dizisinin senaristi ve başrol oyuncularından Feyyaz Yiğit, merak uyandıran bir paylaşım yaptı.
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Dizinin 4. sezonun olup olmayacağı, ne zaman yayınlanacağı merak konusu olmuştu. Gibi dizisi hayranlarını heyecanlandıran duyuru bugün yapıldı.
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Senaryosunu Feyyaz Yiğit'in kaleme aldığı, başrollerini Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç ve Ahmet Kürşat Öçalan'ın paylaştıkları Gibi dizisinin 4. sezon çekimlerine bugün başlandı.
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Gibi'nin 4. sezon duyurusu, yeni sezondan ilk kare ile birlikte paylaşıldı.
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