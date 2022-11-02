Ghezzal'ın dönüş tarihi belli oldu!

Şenol Güneş'in yönetimindeki Beşiktaş, Ümraniyespor'u 5-2 yenerek derbi öncesi moral depoladı. Kartal'da gözler 5 Kasım Cumartesi günü NEF Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray derbisine çevrildi.

Güneş hücum hattını belirledi

Cenk Tosun ile Weghorst ikilisinin 5-2 kazanılan Ümraniyespor maçındaki performansı teknik ekipte büyük sevinç yarattı. Siyah-beyazlı ekip bu sezon ilk defa bir maçı 5 golle kazanırken, iki forvet toplamda 4 gol, 1 asiste imza attı. İlk kez 11’de şans bulan Cenk Tosun 2 golün yanı sıra ilk yarıda Weghorst’a bir asist yapmıştı.

Rachid Ghezzal derbide oynuyor mu?

Yeni sezona hızlı bir başlangıç yapan 30 yaşındaki Cezayirli yıldız, Alanyaspor deplasmanında sakatlanmıştı. Sağ ayak tarak kemiğinde kısmi yırtık tespit edilen Ghezzal; Karagümrük, Sivasspor, Ankaragücü, Başakşehir ve İstanbulspor maçlarında takımdaki yerini alamadı.

Yetenekli oyuncunun adalesindeki sakatlığın düzeldiği fakat tarak kemiğindeki ağrıların yeniden şiddetlendiği belirlendi. Tedavi için Katar’a giden Rachid Ghezzal, Dünya Kupası’ndan sonra formasına kavuşabilecek.