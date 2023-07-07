Gezmiş, fındıkta 105 lira taban fiyat istedi!

CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, yaptığı basın toplantısında, diğer tarım ürünlerinde olduğu gibi fındık tarımında da acilen çözüm bekleyen sorunlar bulunduğunu söyledi.

Bu sorunların başında artan girdi maliyetleri olduğunu ileri süren Gezmiş, fındık üreticisinin bahçesine gübre ve ilaç alamaz hale geldiğini savundu. Fındığın toplanması için çok az zaman kaldığını belirten Gezmiş, fındık fiyatının en geç 20 Temmuz'da açıklanması gerektiğini belirtti. Gezmiş, fındık için taban fiyatın 4 doların karşılığı 105 lira olarak açıklanmasını talep etti.