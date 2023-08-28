Getir’de hesaplar çalındı!

Getir alışveriş uygulaması hesaplarına yönelik sanal korsanların saldırısı sonrası, kullanıcılar hesap güvenliği endişesi yaşadı. Farklı illerden yapılan harcamalara yönelik çok sayıda müşteri şikâyeti oluşturan kullanıcılar, kredi kartlarının güvenliği için internet platformlarında şikayetler oluşturdu.

İnternet alışveriş sitesi Getir, bu defa reklam sloganında olduğu gibi “mutluluk” getirmedi. Sanal korsanların hedefi haline gelen Getir uygulaması, sanal platformunda bulunan kredi kartı bilgilerinin ele geçirilmesi sonucu çok sayıda müşteri mağdur oldu.

Hesapları çalınan ve mağduriyet yaşayan müşteriler, Getir firması müşteri temsilcilerinin sorunun çözümü için yardımcı olmadıklarından dert yandı. Sorunun çözümü için müşterilerini kredi kartının ait olduğu banka ile baş başa bırakan Getir, herhangi bir çözüm ürütmediği için tepki topladı. Mağduriyet yaşayan müşteriler, kredi kartı sahibi oldukları bankaların da sadece kart iptali prosedürünü uyguladıklarını ve asıl çözüm için tekrar Getir’e yönlendirdiklerini dile getirdi.

Getir bir suskunluk

Firma, İstanbul’da yaşayan çok sayıda müşterinin hesabından Türkiye’nin pek çok yerinden alışveriş yapıldığına yönelik şikayetlere günlerdir çözüm üretmiyor.

İnternet şikâyet platformlarında liste başı olan Getir, sosyal medya da ünlü sloganı “Getir bir mutluluk” sözleri hatırlatılarak “Getir bu defa çile getirdi”, "Getir, bir suskunluk" şeklinde alay konusu oldu.

“Getir’in müşteri temsilcisi, müşterisiyle dalga geçer gibi konuşuyor”

İstanbul’da yaşayan bir kullanıcı pazar günü, uygulamaya girdiğinde Aydın ve Pendik’te bir kişinin üst üste 4 adet alışveriş yaptığını görüyor. Anında Getir’i arayıp bu alışverişin kendisine ait olmadığını işlemin iptal edilmesini talep ediyor.

İstanbul’da yaşayan Getir mağduru vatandaş, Getir uygulaması müşteri temsilcisiyle arasında geçen diyalogu Ajans Haber’e şu şekilde aktardı:

“Mağduriyetimi aktardığım Getir müşteri temsilcisi konuyu inceleyeceklerini söyleyip kredi kartımı iptal etmemi söyledi. Acil olarak kredi kartımı iptal ettirdim. Ama sonrasında Getir herhangi bir şekilde konuyla ilgili araştırma bilgilerin alınması ve getir hesabı üzerinden 1200 TL’lik alışveriş yapılmasını telafi edilebilecek bir sorun olarak görmediğini ifade etti. Kullanıcıların hesabına erişildiği için tüm adres bilgileri kişisel bilgileri ve kredi kartı bilgileri başka bir kullanıcı tarafından görülebiliyor, tüm bu bilgileri kullanıp sipariş oluşturabiliyor, ama Getir herhangi bir sorumluluk kabul etmiyor. Getir müşteri temsilcisi ‘uygulamanın şifresini başkasıyla paylaştınız mı?’ gibi abuk sabuk müşterileri kızdıracak sorular soruyorlar ki tanımadığımız bir kişiyle neden hesabımızı paylaşıp ona 1200 TL değerinde yemek ısmarlayalım diye kendilerine söylendiğinde de ‘bizim uygulamamızda bir açık olmaz, telefonunuz hacklenmistir’ cevabını veriyorlar. Başka bir sürü uygulamamız var telefonda neden onlarda bir problem yok sadece sizin hesabınızda ve sizin kuryenizle ve sizin sisteminizde ki kayıtlı bir müşteri alışveriş yapılıyor dendiğinde de konuyu araştıracağız deyip biz müşterilerini dikkate almadıklarını ortaya koyuyorlar.”