Gercüş'te çocuk istismarı ile ilgili Batman Barosu "kamu görevlisi şüpheli" iddialarını yalanladı

PKK terör örgütüne yakınlığı ile bilinen "Jinnews" adlı medya organı "Aralarında uzman çavuş, polis ve korucular da olmak üzere 27 şahıs var: 15 yaşında bir çocuğun 27 erkeğin cinsel istismarına maruz bırakıldığı" yalan haberini servis etti. Birgün, evrensel gibi bir çok muhalif medya organı PKK terör örgütü kara propagandasını gerçek gibi paylaştı. Sosyal medyada #gercusteneoluyor adı altında bu konuda çok sayıda yalan haber paylaşıldı. Batman Barosu, konu ile ilgili açıklama yapıp, 2 zanlının olduğunu aralarında kamu görevlisi olmadığını, bir zanlının da tutuklandığını paylaştı.



Batman Barosu'nun açıklaması:

BASINA VE KAMUOYUNA

Sosyal medya üzerinden 06.12.2020 tarihi itibariyle yoğun bir şekilde gündem bulan Gercüş ilçesindeki istismar ve fuhuşa sürüklenme iddialarıyla ilgili olarak özellikle iddiaların araştırılması amacıyla Batman Barosu Başkanı, Batman Barosunun Kadın ve Çocuk Hakları Merkezi üyeleri, yetkisizlik kararından önce mağdur P.Ö.’nün müdafiliğini yapmış avukat meslektaşımız ile birlikte Gercüş Adliyesine gidilmiş ve Adli Makamlarla gerekli görüşmeler yapılmıştır. Yapılan görüşmeler ve incelemeler neticesinde;

1-Mağdur çocuk P. Ö. 12 Kasım 2020 tarihinde Batman Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat ederek istismara uğradığını ve hamile kaldığını beyan etmiş, konu ile ilgili olarak soruşturma açılmış ve soruşturma kapsamında şüphelilerden M.A. 13 Kasım 2020 tarihinde tutuklanmış, diğer bir şüpheli hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartılmıştır.

2-Olay Gercüş ilçesi sınırlarında gerçekleştiğinden, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma dosyası 17 Kasım 2020 tarihinde Gercüş Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiştir.

3-Soruşturmaya konu olay hakkında Gercüş Sulh Ceza Hakimliğinin 18 Kasım 2020 tarihli kararı ile gizlilik ve yayın yasağı kararı verilmiştir.

4-Sosyal medyada yoğun bir şekilde işlendiğinin aksine ne mağdurun ifadesinde ne de şüphelilerin beyanında kamu görevlilerine yönelik bir suçlama yapılmadığı, soruşturma kapsamında kamu görevlilerine yönelik bir suçlama veya isnat olmadığı, vakıada toplamda 27 şüphelinin bulunduğu şeklindeki haber ve paylaşımların da gerçeği yansıtmadığı ve şu an dosya kapsamında şüpheli sayısının iki kişi olduğu bilgisine ulaşılmıştır.

5-Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı mağdur P.Ö. yanında soruşturma dosyasına müdahil olmuştur.

6-Gercüş Cumhuriyet Başsavcılığınca, mağdur ve şüphelinin iddiaları/beyanları doğrultusunda delillerin toplandığı ve soruşturmanın devam ettiği ifade edilmektedir.

7-Yine sosyal medyada yoğun bir şekilde işlendiğinin aksine Gercüş Cumhuriyet Savcılığı tarafından şu ana kadar fuhuşa sürüklenme iddiasıyla açılmış bir soruşturma olmadığı gibi bu konuda Adli makamlara iletilmiş bir ihbar veya şikâyetin de bulunmadığı bilgisi tarafımıza iletilmiştir.



Batman Barosu olarak mağdur P.Ö. soruşturmasının sonuna kadar takipçisi olacağımızın ve faillerin hak ettikleri cezayı almaları için gerekli hukuki mücadeleyi yürüteceğimizin bilinmesini isteriz.

Saygılarımızla.

Batman Baro Başkanlığı

Avukat Alaattin Şimşek ''Müvekilimin bu yönde ne bir iddiası oldu ne de beyanı''

Çocuğun avukatı Alaattin Şimşek, iddia edildiği gibi dosyada aralarında kamu görevlilerinin de olduğu 27 tecavüzü iddialarının soruşturma dosyasında yer almadığını ve müvekillinin bu yönde beyanlarının olmadığını söyledi.

Şimşek, "Dosyada iki kişinin adı var ama biz başkaları da olabilir diye şüphelendik, belki birileri daha faydalanmış ya da bu sebeple korkutulmuş olabilir diye her türlü olanağı seferber ettik. İki çocuktan biri tutuklandı, bebeğin babası olduğu düşünülen kişi şu an hapiste, diğeri de askerlik yapıyor bu yüzden daha ifadesi alınmadı ama ve her ikisi de kızın köyden tanıdıkları" diye konuştu.

Avukat Şimşek, "Adını verdiği iki kişiyle de rızaya dayalı ilişkiye girdiğini söylüyor. Arada çelişkili bilgiler verdiği oldu. Tabii bir çocuğun rızası olmaz ve bu nedenle de her iki kişi hakkında tutuklama kararı çıkarıldı'' dedi.



Yalan haberi yayan medyalar

Yalan haber yayan CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu

15 yaşında bir çocuğun aralarında kamu görevlilerinin de olduğu iddia edilen onlarca kişinin cinsel istismarına uğraması ve dosyaya gizlilik kararı getirilmesi bizi tabii ki sorgulamaya götürür. #GercüşteNeOluyorhttps://t.co/nid0bCCQUO — Sezgin Tanrıkulu (@MSTanrikulu) December 7, 2020

Batman Barosu açıklaması

Gercüş İlçesindeki İstismar Vakıası ile İlgili Olarak Yapılan Basın Açıklaması| https://t.co/4Gf9FI2jUC https://t.co/gfeGOs90qh pic.twitter.com/PNpgdrGbZc — Batman Barosu (@Batman_Barosu) December 7, 2020