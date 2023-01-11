George Gardi: "Boey'i isteyen çok para vermeli!"

Galatasaray’da bu sezon gösterdiği performansla takımın çıkışında büyük rol oynayan ve transferin gözdesi olan Sacha Boey ile ilgili Icardi, Mertens ve Torreira’yı Türkiye’ey getiren ünlü menajer George Gardi Boey hakkında açıklamalarda bulundu.

Adı birçok kulüple anılan 22 yaşındaki sağ bek ile ilgili olarak Gardi İtalyan basınına, "Sacha Boey günümüzün futbol şartlarına uygun modern bir bek ve kanat oyuncusu. Bugün Avrupa’da onun gibi futbolcuları kadronuza katabilmek için ekonomik olarak büyük paraları gözden çıkarmanız gerekiyor. Galatasaray formasını giyip, oynamak kolay değil. Bunun için büyük bir karakterinizin, öz güveninizin olması gerekiyor. Birçok kişi bunu başaramadı. İtalya’dan da teklifler var. Ancak yalnızca doğru koşullar altında hareket edecek.” şeklinde konuştu.