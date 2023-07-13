Ünlü oyuncu Ufuk Özkan hastalığına dair açıklama yaptı!
Sağlık problemleri nedeniyle bir süredir ekranlardan uzak kalan oyuncu Ufuk Özkan'ın son hali sevenlerini şaşırttı. Özkan, sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.
Geniş Aile dizinde canlandırdığı "Cevahir" karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Ufuk Özkan bir süredir ekranlardan uzak kalmıştı.
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Ünlü oyuncunun siroz olduğu iddia edilmiş ve organ nakline ihtiyaç duyduğu söylenmişti.
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Özkan, sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
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"Organ nakli gerekliliği ihtimaline karşı da tabii ki uzman doktorlar tarafından durumum gözlem altında kontrollerim düzenli olarak yapılıyor. Gelişebilecek süreçler ile ilgili önceden görüşmeler yapılıyor. Sevenlerimden endişe dolu mesajlar aldım ve çok üzüldüm."
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