General Motors'dan Bitcoin açıklaması

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın CEO'su Elon Musk, hafta başında yaptığı açıklamada kripto parayla araba satma dönemine geçtiklerini söylemişti.

Musk'ın bu açıklamasından sonra gözler otomotiv dünyasının diğer üyelerine döndü. Otomotiv devi General Motors'dan (GM) önemli bir açıklama geldi.

General Motors'un CEO'su Mary Barra bu konuda araştırma yaptıklarını belirtti. Barra, "Bitcoin'e yatırım yapmak gibi bir niyetimiz yok. Ödemeye gelince bu inceleyip analiz etmemiz gereken bir şey. Gelecekte bu konuda güçlü bir müşteri talebi olursa, bunu yapmamızı engelleyecek hiçbir şey olmaz" dedi.