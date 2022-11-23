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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, ABD'li mevkidaşı ile görüştü!

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile telefon görüşmesi yaparak, güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur." ifadelerine yer verildi.

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