Genel Kurul’da Atatürk için saygı duruşu!
TBMM Genel Kurulunda, yemin sırası Ankara'ya geldiğinde milletvekilleri Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulundu
TBMM Genel Kurulundaki Andiçme Töreni'nde yemin sırası Ankara'ya geldiğinde milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.
Genel Kurulda milletvekilleri ant içmeye başladı.
Geçici Meclis Başkanı Devlet Bahçeli, yemin sırası Ankara'ya geldiğinde salonda bulunanları Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına bir dakikalık saygı duruşuna davet etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saygı duruşunun ardından salondan ayrıldı.
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