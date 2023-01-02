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Genco Erkal'dan yeni yılda yeni oyun geliyor!

Dostlar Tiyatrosu'nun kurucusu usta oyuncu Genco Erkal, yeni yılı yeni bir oyunla karşılayacaklarını sosyal medya hesabından duyurdu.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isimlerden biri olan usta oyuncu Genco Erkal, Twitter üzerinden yeni yıl mesajı paylaştı.

İlk mesajında Dostlar Tiyatrosu’nun 2022 yılını şöyle özetleyen Erkal, “Yıl sonu dökümü... Dostlar Tiyatrosu 2022 yılı boyunca 100 oyun sergiledi.
'Şahdamarım' 31 oyun, 'Yaşamaya Dair' 45 oyun, 'Bir Delinin Hatıra Defteri' 21 oyun. Bu arada 2013 yılında Ali Paşa Hanında başlayan Yaşamaya Dair de 10. yılına giriyor" dedi.

İkinci mesajında ise yeni bir tiyatro oyununun müjdesini veren ünlü isim, “Yeni yılı yeni bir oyunla karşılıyoruz. 'İmparator'un provaları, dekor, giysi, müzik çalışmaları dolu dizgin gidiyor. Afiş hazırlıklarında da finale yaklaştık. Tülay Ulukılıç ve Uğurcan Ataoğlu'nun ön çalışmalarından biriyle yeni yılınızı kutluyoruz" ifadelerini kullandı.

26 Ocak'ta prömiyer yapacak olan 'İmparator' oyununda, Habeşistan İmparatoru Haile Selassie konu alınıyor.

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