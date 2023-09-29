Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan son dakika Altın Portakal kararı!

Altın Portakal'da FETÖ propagandasına Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan tepki geldi ve festivalin yapıldığı Antalya Spor Salonu’nun tahsisi iptal edildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, belgesel yarışması bölümündeki "Kanun Hükmü" adlı belgeselde mağduriyet algısı üzerinden FETÖ terör örgütü propagandası yapılması nedeniyle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden desteğimizi çekmiş bulunmaktayız. Belgeselde FETÖ Terör örgütü propagandası yapılmasına vesile olunması nedeniyle, tahsisi yapılan Antalya Spor Salonu’nun tahsisi iptal edilmiştir." denildi.