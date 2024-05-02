Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan Bilişim Personeli Alımı!

Başvuru şartları nedir?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

Bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği ve fen-edebiyat, istatistik, matematik ve fizik gibi benzeri alanlardan veya denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

En az 3 yıl ilgili alanda tecrübeye sahip olmak,

Güncel programlama dillerinden en az ikisini bilmek,

Tam zamanlı çalışmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,

Nitelikler arasında muhakeme, temsil, yeni teknolojileri takip etme, iletişim becerisi gibi kriterler de bulunuyor.