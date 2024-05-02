Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan Bilişim Personeli Alımı!
Gençlik ve Spor Bakanlığı, merkez teşkilatında görevlendirmek üzere 16 sözleşmeli bilişim personeli alımı için başvurular 6 Mayıs 2024 tarihinde başlıyor. Başvuruların son tarihi 17 Mayıs 2024 olarak belirlendi. İşte ayrıntılar..
Gençlik ve Spor Bakanlığı, sözleşmeli 16 bilişim personeli alımı için ilan metnini yayımladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, 2024 yılı için planlanan sözleşmeli bilişim personeli alımı için adaylarda aranan şartlar açıklandı. Peki, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda sözleşmeli bilişim personeli başvuru şartları nedir? Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda sözleşmeli bilişim personeli başvuruları nasıl yapılır?
Başvuru şartları nedir?
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak,
Bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği ve fen-edebiyat, istatistik, matematik ve fizik gibi benzeri alanlardan veya denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
En az 3 yıl ilgili alanda tecrübeye sahip olmak,
Güncel programlama dillerinden en az ikisini bilmek,
Tam zamanlı çalışmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,
Nitelikler arasında muhakeme, temsil, yeni teknolojileri takip etme, iletişim becerisi gibi kriterler de bulunuyor.
Başvurular, 06 Mayıs 2024’ten itibaren e-Devlet üzerinden yapılacak ve belirtilen tarih olan 17 Mayıs 2024 saat 17.00’ye kadar devam edecek. Başvuruda bulunacak adaylar, istenen belgeleri eksiksiz olarak sisteme yüklemeleri gerekiyor.
Başvurular nasıl yapılır?
Başvurular, 06 Mayıs 2024 tarihinden itibaren e-Devlet üzerinden yapılacak ve son başvuru tarihi olan 17 Mayıs 2024 saat 17.00’e kadar devam edecek. Başvuruda bulunacak adaylar, belirtilen tarihler arasında aşağıdaki adımları izlemelidir:
Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresine gidin.
Eğer henüz bir hesabınız yoksa, hesap oluşturun ve giriş yapın.
Açılan sayfada, ilgili alana kişisel bilgilerinizi girin ve istenilen belgeleri yükleyin.
Belgeleri yükledikten sonra başvurunuzu tamamlayarak sistemi kapatabilirsiniz.