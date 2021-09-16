Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvuru sonuçları açıklandı

Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Yoğun başvuruları hızlı ve objektif bir şekilde 12 farklı kurumdan verilerle değerlendirerek sonuçlandırdık. Yeni yuvanızda sizi ağırlamak için sabırsızlanıyoruz" diyerek binlerce öğrencinin merakla beklediği yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Üniversiteli arkadaşlarım, GSB Yurtları başvuru sonuçlarınız belli oldu. Yoğun başvuruları hızlı ve objektif bir şekilde 12 farklı kurumdan verilerle değerlendirerek sonuçlandırdık. Yeni yuvanızda sizi ağırlamak için sabırsızlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Öğrenciler sonuçlarını, e-devlet üzerimden öğrenebilecek.