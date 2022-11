Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesi komisyonda!

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bakanlığının 2023 yılı bütçesine ilişkin sunum yapan Kasapoğlu, 81 il 254 ilçede bir gurur abidesi gibi yükselen 800 öğrenci yurduyla, 850 binden fazla yatak kapasitesiyle dünyanın en büyük, en kapsayıcı yurt hizmetini gençlere sunduklarını bildirdi.

Bu ölçekte bir hizmetin, dünyanın hiçbir yerinde bulunmadığına dikkati çeken Kasapoğlu, "Bize en yakın Avrupa ülkesinde, bizimkinin ancak yarısı kadar bir yurt kapasitesi var. Dünyada 36 ülkenin nüfusu ise bizim yurt kapasitemizin altında kalıyor. 2002'de yalnız 190 adet ve 182 bin kapasiteye sahip yurtları, 21 senede sadece büyütmekle kalmadık, aynı zamanda eski yurtları yıkarak tamamını modernize ettik.Yurtlarımıza tam donanımlı bir yaşam merkezi olma vasfı kazandırdık. Yurtlarda ücretsiz internet, güvenlik, temizlik, eğitim ve atölye çalışmaları gibi imkanları gençlerimize sunuyoruz. Düzenli aralıklarla sosyal, kültürel, sportif faaliyetler, uyum programları, çeşitli kamp programları ve psikososyal destek çalışmaları yürütüyoruz." diye konuştu.

Öğrencilerin yurtlara yerleştirilme süreçleri hakkında da bilgi veren Kasapoğlu, başvuruların değerlendirmesinin 12 kamu kurumu tarafından tamamen dijital ortamda yapıldığını vurguladı.

İlk fazda rekor seviyede yüzde 80, ikinci fazda da yeni bir rekorla yüzde 92 yerleştirme oranına ulaştıklarını hatırlatan Kasapoğlu, "Bugün de sizinle 3. faz neticesinde, talep karşılama oranımızın yüzde 97'ye yükseldiğini gururla, mutlulukla paylaşmak istiyorum. GSB (Gençlik ve Spor Bakanlığı) yurtlarına başvuran öğrencilerin yüzde 97'si yerleştirildi." ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu, Ankara, İstanbul ve İzmir'de yurtlara başvuran öğrencilerin tamamının yerleştirildiğini söyledi.

Öğrencilerin konaklama talebinin karşılanma oranının İspanya'da yüzde 6, Almanya'da yüzde 11, ABD'de yüzde 12, Fransa'da yüzde 15, İngiltere'de yüzde 24 olduğu bilgisini veren Kasapoğlu, Türkiye'nin ise başvuran 100 öğrenciden 97'sinin GSB yurtları çatısı altına alındığını vurguladı.

Kasapoğlu, yurtlarda öğrencilere sundukları imkanları anlatarak, yeni dönemde yurt ücretlerinde artış yapmadıklarını, beslenme yardımının da 2,5 kat arttığını hatırlattı.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Seyahatsever Genç Projesiyle" 81 ilin tamamında yurtları yaz aylarında gençlere açtıklarını ve 15 binden fazla gencin yurtlarda bu proje kapsamında konakladığını dile getirdi.

Kasapoğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin getirdiği avantajları en iyi şekilde kullandıklarının altını çizerek sözlerine şöyle devam etti:

"Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında gençlerimiz, hiç şüphesiz sahip oldukları vizyon, enerji ve dinamizmle, en önemli değerimizdir. Genç kitleye hizmet üretiyorsanız; dinamik, çözüm odaklı ve hızlı aksiyon ortaya koyan bir yapıda olmalısınız. Gençlerin temsil ettikleri dünyayı, hayata yaklaşım biçimlerini, bakış açılarını ve gelecek perspektiflerini bir bütün olarak ele almalısınız. Genç odaklı, sürdürülebilir, erişilebilir, katılımcı ve paylaşımcı bir stratejiye sahip olmalısınız. İşte bakanlık olarak çalışmalarımızdaki temel yaklaşımımız budur. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak, gençlerimizin bedensel, ruhsal ve fikri gelişimi imkanlarını artırmak, gençliğin kişisel ve sosyal gelişimini destekleyici politikaları önceliğimizdir. Onların kendi potansiyellerini gerçekleştirebilmelerine destek olmaya ve gençlerin karar alma ve uygulama süreçleriyle sosyal hayatın her alanına etkin katılımını artırmaya çalışıyoruz."

Gençlik Merkezi sayısı, 419'a yükseldi

Bakanlığa bağlı Gençlik Merkezlerinin önemine dikkati çeken Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"2002’de sadece 9 olan Gençlik Merkezi sayısını 2022 Kasım ayı itibarıyla 419'a yükselttik. Bu merkezlere 3 milyona yakın gencimiz üye oldu ve aktif olarak faaliyet tasarladı. Hayata geçirilen tüm faaliyetlere, tüm gençler rahatlıkla erişebilsin, bakanlık çalışmalarından haberdar olabilsin diyerek üniversite kampüslerinde, okullarda, yurtlarda ve mahallelerde 'Genç Ofisleri' hayata geçirdik. 117'si üniversitelerde olmak üzere 345 adet Genç Ofis açtık ve mekanların sayısı da her geçen ay artmaya devam ediyor. Her ilçeye en az bir Gençlik Merkezi, her okula 1 Genç Ofis inşa etme konusundaki hedefimize emin adımlarla yürüyoruz. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl 'Gençlerin Bütçesi Gençlerde' diyerek, bakanlık çalışmalarında 'Hangi faaliyetlere ağırlık vermemizi istersiniz?' sorusunu gençlerimize sormuştuk. Dünyada bakanlık düzeyinde bir örneği daha olmayan bu e-Katılım uygulamasına 291 bin 975 gencimiz katılmıştı. Gençlerin talepleri doğrultusunda bu yıl, kariyer, gönüllülük, teknoloji ve çevre odaklı yeni çalışmalar uygulamaya koyduk. Bugün de 4 gencimiz bütçe çalışmasında bizimle birlikte."

Bakanlık olarak gençlere yönelik projeler hakkında bilgiler veren Kasapoğlu, özellikle teknolojik ve iklim değişikliği alanında yapılan faaliyetlerin önemine vurgu yaptı.

Kredi ve burslar

Türkiye’nin sosyal bir hukuk devleti olma misyonunu en güçlü şekilde burs ve kredilerde de gösterdiğini dile getiren Kasapoğlu, "2004'ten bu yana 5,9 milyon gencimize 24 milyar 327 milyon lira burs, 2002'den bu yana 16,5 milyon gencimize 62 milyar 260 milyon lira kredi ödemesi gerçekleştirdik. 21 senede burs ve kredilerden faydalanan kişi sayısını 9 kat, ödenen tutarı ise 19 kat artırdık. 2002'de 45 lira olan burs rakamı, bugün lisansta 850, yüksek lisansta 1700 ve doktorada 2550 lira seviyesindedir. Sadece 2022'de, 506 bin 61 üniversite öğrencimize burs, 913 bin 887 üniversite öğrencimize ise öğrenim desteği kredisi sağladık." değerlendirmesinde bulundu.

Kasapoğlu, 2022 yılında Alan Yeterlilik Sınavında her bir puan türünde ilk 100'e girmiş 800 gence 'Cahit Arf Başarı Bursu' verdiklerini aktararak, "Öğrenim kredilerinde devrim niteliğinde bir adım atarak kredi geri ödemelerinde hesaplanan enflasyon tutarını ortadan kaldırdık. Yani bundan böyle gençlerimiz, üniversite eğitimleri boyunca kullandıkları kredi tutarı kadar meblağı, sadece ana parayı geri ödeyerek borçlarını kapatabilecek. Herhangi bir enflasyon farkı, ÜFE, TÜFE farkı, faiz gibi bir ödeme yapmayacaklar. 21 senede yapılan sessiz devrimlerle gençleri Türkiye Yüzyılı'nın ana aktörü yapacak yolun patikalarını meydana getirdik. Bu süreci ilmek ilmek işledik." ifadelerini kullandı.

21 senede kolay olmayan meseleleri çözdüklerini vurgulayan Kasapoğlu, bunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın genç odaklı hizmet ve eser siyasetiyle başardıklarını dile getirdi.

Türkiye'nin ikinci yüzyılında gençlerin süreçlere daha fazla dahil olacağını anlatan Kasapoğlu, "Gençlerin küresel imkanlara erişimi artacak. Sesleri tüm dünyada daha gür çıkacak. Girişimcilikte, teknolojide, sosyal ve kültürel çalışmalarda, sanatta, kısacası her alanda gençlerimiz, güçlü Türkiye vizyonunun mihmandarı olacak. Yeni yüzyıl gençlerimizle birlikte Türkiye Yüzyılı olacak." değerlendirmesini yaptı.

Uyuşturucu tartışması

CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan, bakanlığın 2023 bütçesinin 66 milyar 544 milyon lira olduğunu ve geçen seneye göre bütçesinin artış oranının yüzde 39 oranında arttığını kaydederek, “Enflasyonun altında ezilmiş bir bütçeden bahsediyoruz aslında. 2021 sonu itibariyle Türkiye’de 15-24 yaş arası genç grubumuzun 12 milyon 971 bin 289 kişi olduğunu düşünürsek, artan enflasyon ve döviz kurları altında ezilen gençlerimiz için de bu bütçe yeterli mi?” diye sordu.

Emecan, gençlerin yurt dışına göçtüğünü kaydederek, “Beyin göçünün görünürdeki ilk sebepleri görünürdü, iyi eğitim ve iş imkanları olsa da bu göçün arkasında yatan asıl sebebin Türkiye’nin kötüleşen politik ve ekonomik durumu olduğu görülüyor” dedi. Emecan, “Sayın Bakan gençlere kulak vermiyorsunuz, ne kadarına ulaşabiliyor musunuz diye baktığımızda ulaşılamadığını görüyoruz” diye konuştu.