Bakan Bak'tan gençlere müjde: Gençlik Kampı başvuruları başladı
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin farklı illerinde ücretsiz düzenlenen "GSB Gençlik Kampları Ulusal Kamp Dönemi" başvurularının başladığını açıkladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, GSB Gençlik Kamplarına başvuruların başladığını duyurdu. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Gençlik Kampları gençlerin, sosyal, sportif, kültürel ve kişisel gelişimini amaçlıyor. Peki Gençlik Kampı başvurusu başladı mı? Başvurular nasıl yapılır? Başvuru son tarihi nedir? Gençlik kampı kaç gün sürüyor? Hangi yaş grubu başvuruda bulunabilir?
Gençlik Kampı başvurusu başladı mı, ne zaman?
2024 yılı Gençlik Kampları ulusal kamp dönemi başvuruları 15 Mayıs 2024 tarihinde başladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Kamp ateşi yakmaya hazır mısınız gençler? Yeşile, maviye, spora ve eğlenceye doyacağınız Gençlik Kamplarımıza başvurular başladı." açıklamasında bulundu.
Gençlik Kampları, 35 farklı il de bulunan 13 deniz, 37 doğa olmak üzere 50 farklı kamp alanında gençlere hizmet veriyor.
Gençlik Kampı son başvurusu tarihi nedir?
Gençlik Kamplarına son başvuru tarihi 7 Haziran 2024’tür.