Bakan Bak'tan gençlere müjde: Gençlik Kampı başvuruları başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, GSB Gençlik Kamplarına başvuruların başladığını duyurdu. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Gençlik Kampları gençlerin, sosyal, sportif, kültürel ve kişisel gelişimini amaçlıyor. Peki Gençlik Kampı başvurusu başladı mı? Başvurular nasıl yapılır? Başvuru son tarihi nedir? Gençlik kampı kaç gün sürüyor? Hangi yaş grubu başvuruda bulunabilir?