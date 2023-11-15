Gençlere vergisiz telefon için başvurular başladı! İşte öne çıkan modeller...

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, satın alınan tarihten sonra 26 yaşına girmemiş TC vatandaşı ve açık öğretim programları dışında bir yükseköğretim programına kayıtlı olan öğrenciler başvuru destekten faydalanmak için başvuru yapabilecek.