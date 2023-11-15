Gençlere vergisiz telefon için başvurular başladı! İşte öne çıkan modeller...
Üniversite öğrencilerine vergisiz cep telefonu ve bilgisayar ile internet desteğine ilişkin şartlar Resmi Gazete'de yayımlanarak netleşti.
BAŞVURULAR RESMEN BAŞLADI!
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yükseköğretim öğrencilerine yönelik "teknolojik cihaz ve internet desteği" başvurularının başladığını duyurdu.
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Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, satın alınan tarihten sonra 26 yaşına girmemiş TC vatandaşı ve açık öğretim programları dışında bir yükseköğretim programına kayıtlı olan öğrenciler başvuru destekten faydalanmak için başvuru yapabilecek.
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Teknolojik cihazın nihai satış fiyatı 9.500 TL'yi geçemeyecek. Cihaz ikinci el olmayacak. Fatura, desteği alacak öğrencinin adına düzenlenmiş olacak. Başvurular Gençlik Bakanlığı'na yapılacak. İşte ayrıntılar...
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İŞTE 9 SORUDA VERGİSİZ TEELFONLAR İÇİN DETAYLAR
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