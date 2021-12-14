Gençlerbirliği'nden örnek karar! İç saha maçları kadınlara ücretsiz

TFF 1.Lig'de mücadele eden Gençlerbirliği'nden örnek karar. Kırmızı-siyahlı kulüp, iç sahada oynayacağı tüm maçları kadın taraftarlar için ücretsiz yaptı.

"Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilişinin 87. yıl dönümü olması vesilesiyle"

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilişinin 87. yıl dönümü olması vesilesiyle, kadın taraftarlarımız bu hafta oynanacak Menemenspor maçıyla birlikte Eryaman Stadı'nda oynayacağımız tüm maçları ücretsiz izleyebilecek. Kadın taraftarlarımıza, kulübümüz tarafından bilet tanımlanabilmesi için Passolig kartlarının olması ve stadyuma giriş protokolü gereğince aşı kartlarının uygun olması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.