Gençlerbirliği galibiyete hasret!

Spor Toto 1. Ligde 10. haftanın kapanış maçında Adanaspor'a deplasmanda 2-1 yenilen başkent ekibi, kötü gidişata son veremedi. Transfer yasağını kaldıramadığı için takıma takviye yapamayan Gençlerbirliği, 6 puanla 17. sırada yer alıyor.

Gençlerbirliği, yeni teknik direktörü Taşkın Aksoy yönetiminde çıktığı üç maçı da kaybetti.

Yılport Samsunspor ve Ankara Keçiörengücü'ne 2-0 kaybeden başkent temsilcisi, Adanaspor mağlubiyetiyle üst üste üçüncü yenilgisini aldı.

Ligdeki tek galibiyetini 2-1'lik skorla Dyorex Boluspor karşısında elde eden Gençlerbirliği, daha sonra çıktığı 7 maçta 2 beraberlik ve 5 mağlubiyetle yalnızca 2 puan kazanabildi.

Son 4 ayda 3 genel kurul

Ekonomik açıdan sıkıntılı bir süreç yaşayan başkent ekibi, son 4 ayda 3 genel kurul yaptı. Gençlerbirliği bu süreçte yaptığı genel kurul sayısı kadar galibiyete ulaşamadı. 5 Haziran'da yeniden başkanlığa seçilen Niyazi Akdaş, 31 Temmuz'da gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda aday olmadı.

Akdaş'ın desteklediği ve seçime tek aday olarak giren Talip Çankırı başkent ekibinin yeni başkanı seçilirken, kulüp transfer yasağını kaldıramadı. Olağanüstü genel kurulu 25 Eylül'de yeniden toplayan Gençlerbirliği'nde tekrar Akdaş dönemi başladı.

Metin Diyadin'in istifasıyla boşalan teknik direktörlük koltuğuna Taşkın Aksoy'u getiren Niyazi Akdaş'ın bu hamlesi henüz puan durumuna yansımadı.

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasında 31 Ekim Pazartesi günü sahasında Manisa FK ile karşılaşacak.