Genç savunmacı Westerlo ile anlaştı!
Belçika ekiplerinden Westerlo, Galatasaray'ın genç stoperi Emin Bayram'ı satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı.
Galatasaray'da Emin Bayram Westerlo'ya kiralanıyor. TRT Spor'da yer alan haberde, Emin Bayram'ın satın alma opsiyonuyla Belçika ekibine kiralanacağı ifade edildi.
Sarı-kırmızılıların altyapısından yetişen Emin Bayram, 2020/21 sezonunu Boluspor'da kiralık olarak geçirmişti.
Genç futbolcu, bu sezon Şampiyonlar Ligi Elemeleri'ndeki NK Olimpija maçında süre almıştı.
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