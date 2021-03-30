Genç oyuncu Arif Güloğlu kansere yakalandı

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 ile tanınan genç oyuncu Arif Güloğlu'ndan hayranlarını üzen kötü bir haber geldi. Henüz 24 yaşında olan Güloğlu, lenf kanserine yakalandı.

"TEDAVİ SÜRECİ HIZLA BAŞLAMIŞ"

Son iki haftadır skeçlerde yer almayan Arif Güloğlu'nun tedavi için Ankara'da bir hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Öte yandan oyuncu hakkında BKM Mutfak'tan yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Çok Güzel Hareketler 2 Alt Yapı oyuncularımızdan Sevgili Arif Güloğlu'na kısa bir süre önce 'lenfoma' teşhisi konulduğu doğrudur. Teşhisin hemen ardından tedavi süreci çok hızla başlamış ve süreç pozitif yönde devam etmektedir. Oyuncumuzun eski sağlığına kavuşabilmesi için gerekli tüm süreçleri yakından takip ediyoruz. Bilgilerinize sunarız."