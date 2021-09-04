AjansHaber.com.tr Spor Genç Pentatletlerden Portekiz’de bronz madalya

Genç milli pentatletlerden Portekiz’de bronz madalya

Portekiz'de düzenlenen 17 ve 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası’nın 17 Yaş Altı Karışık Bayrak Yarışı’nda milli pentatletler Belemir Almira Dede ve Kıvanç Taşyaran bronz madalya elde etti.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Modern Pentatlon Konfederasyonu ile Portekiz Modern Pentatlon Federasyonu tarafından Caldas da Rainha kentinde organize edilen şampiyonada 16 genç pentatlet mücadele etti.

Şampiyonanın karışık bayrak yarışını Belemir Almira Dede ve Kıvanç Taşyaran üçüncü sırada tamamladı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Stadyumlara girişler için ek genelge
2021 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası
Filenin Efeleri 2'de 2 yaptı
Filenin Sultanları Avrupa üçüncüsü oldu
Uğur Meleke: İyiye giden hiçbir şey yok
Yalgın Yeter Ukrayna’da şampiyon oldu
Transferde Beşiktaş fırtınası esiyor