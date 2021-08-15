Genç milli kürekçiler, Dünya Şampiyonası'nda ikinci oldu

Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Filibe kentinde gerçekleştirilen şampiyonada Enver Erman, Serkan Erkal, Kaan Yılmaz Aydın, Ali Ardıl İlgün ve Ege Büyükçetin'den oluşan JM4+ (Genç Erkekler Dört Tek Dümencili) ekibi, 6.21.53'lük derecesiyle Fransa, ABD, Almanya ve Rusya gibi ülkelerin takımlarını geride bırakarak dünya ikincisi oldu.