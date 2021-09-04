Genç milli eskrimci Yalgın Yeter Ukrayna’da şampiyon oldu
Genç milli eskrimci Yalgın Yeter, Ukrayna'da düzenlenen 17 Yaş Altı Erkekler Epe Turnuvası’nda altın madalya elde etti.
Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli sporcu Yalgın Yeter, Ukrayna Eskrim Federasyonu tarafından Uzhgorod kentindeki organizasyonu birinci sırada tamamladı.
92 sporcunun katılımıyla düzenlenen turnuvada mücadele eden genç eskrimci Çınar Öğüt 12'nci, Ali Mustafa Seçik ise 17. oldu.
🥇Yalgın Yeter Ukrayna’da şampiyon oldu🇹🇷— 🇹🇷Türkiye Eskrim Federasyonu🇹🇷 (@TurkiyeEskrimF) September 4, 2021
Ukrayna Uzhgorod’da düzenlenen ‘U17 Erkekler Epe Turnuvası’nda piste çıkan İstanbul bölgesi Milli sporcumuz Yalgın Yeter, organizasyonu birinci sırada tamamlayarak altın madalyanın sahibi oldu.🤺👏👏
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