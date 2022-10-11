Genç kızın sır ölümü! Günler sonra bekçiler buldu!

Erzurum'da ailesiyle birlikte yaşayan 20 yaşındaki Dilara Köç, iddiaya göre 8 Ekim akşamı çalıştığı iş yerinin sahibiyle tartıştıktan sonra ayrıldı.

9 Ekim'de arkadaşlarıyla buluşmak istediğini söyleyerek Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi'ndeki evinden çıkan Köç'e ailesi bir daha ulaşamadı.

Kızlarının geri dönmemesi üzerine Köç ailesi, cep telefonundan defalarca aradı ama telefona cevap veren olmadı. Ailenin ısrarlı aramaları sonrası Dilara'nın telefonuna cevap veren ve arkadaşı olduğunu söyleyen kadın, "Dilara, telefonunu evde bırakarak markete gitti" dedi.

Kızlarını tekrar arayan aile bu kez telefonun kapalı olduğunu görünce güvenlik güçlerine başvurdu. Aile, emniyete giderek kızları hakkında kayıp başvurusunda bulundu.

9 Ekim'de ortadan kaybolan Dilara Köç'ün cansız bedenine 4 gün sonra ulaşıldı. Palandöken ilçesi Müftü Solakzade Mahallesi'nde devriye gezen bekçiler, 12 katlı inşaatın önünde yerde yatan genç kızı gördü.

Cumhuriyet savcısının incelemesi sonrası genç kızın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi yapılan Dilara'nın cenazesi, ailesine teslim edildi.

Genç kızın yakınları ise olayın intihar değil cinayet olduğu iddiasında bulundu.

İddialar üzerine soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri de olayla bağlantısı olabileceği Ç.F., Ş.C. ve B.Ö.'yü gözaltına aldı. Dilara'nın tartışarak ayrıldığı iş yerinin sorumlu müdürü A.K. ise akşam saatlerinde ekipler tarafından yakalandı. 2'si kadın 4 şüphelinin emniyetteki sorguları devam ediyor.