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Genç kızı pompalı tüfekle öldürdü!

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, pompalı tüfekle vurulan genç kız yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, Güneş Mahallesi'nde 4 Temmuz'da, erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen Y.E'nin kendisine gösterdiği pompalı tüfeğin kazara ateş alması sonucu 18 yaşındaki Dilan Yaman'ın vücuduna saçmalar isabet etti.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.

Adrese ulaşan ekipler, Yaman'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri Y.E'yi gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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