Genç futbolcu ayrılıyor! Bonservis rekoru kıracak

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, genç oyuncularına gelen teklifleri değerlendiriyor.

Jorge Jesus yönetiminde takımın en çok parlayan ismi olan genç oyuncular, Avrupa'nın birçok önemli ekibini peşine taktı.

Rekor kıracak

Sabah'ın haberine göre bu isimlerden birisi olan Ferdi Kadıoğlu, Ajax ve Napoli gibi önemli takımlar tarafından takip ediliyor.

Fenerbahçe'den yaptığı Eljif Elmas ve Kim Min-Jae transferlerinden son derece memnun olan Napoli, Ferdi Kadıoğlu için de bastırıyor.

Ekonomik açıdan eli çok da güçlü olmayan İtalyan ekibi, yapmaya hazırlandığı tarihi transfersatışıyla Ferdi Kadıoğlu pazarlıklarına eli kuvvetli oturacak.

Ferdi Kadıoğlu'nu sezon sonunda mutlaka kadrosuna katmak isteyen Napoli, Avrupa'yı sallayacak transfer satışıyla birlikte Fenerbahçe'nin karşısına kesinin ağzını açarak gelecek.

Ferdi için 25 milyon euro'yu gözden çıkardılar

Söz konusu durumda İtalyan ekibi, Ferdi Kadıoğlu'nun bonservisi için Fenerbahçe'nin istediği 25 milyon Euro seviyelerine çıkabilecek.

Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu'nu 25 milyon Euro'ya satması halinde kulüp tarihinin rekorunu kıracak.