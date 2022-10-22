Gelmiş Geçmiş En Korkunç 10 Seri Katil!
Tüm zamanların en korkunç seri katilleri ve işledikleri tüyler ürpertici suçların ardındaki hikayeler...
Ted Bundy, aslında korkunç bir sadist olsa da oldukça normal, hatta yakışıklı bir adamın profiline mükemmel bir şekilde uyuyor. Ted Bundy 1974 ve 1978 arasında en az otuz kadını kaçırdı ve öldürdü. Bunlar sadece itiraf ettiği veya polisin bulduğu kadınlardı ve dahasının olduğu düşünülüyor. Zeki ve zalim Bundy, masum kurbanları tuzağına çekmek için engelli ya da bir otorite figürü gibi davrandı. Daha sonra onlara işkence etti, öldürdü ve parçalara ayırdı. En rahatsız edici olan ise kurbanlarının kopmuş kafalarını hatıra olarak tutmuş olmasıydı.
John Wayne Gacy Katil Palyaço olarak da tanınan bu adam ne yazık ki bir koca ve bir baba figürünün altında korkunç bir sır saklıyordu. İlk olarak 1968 yılında iki genç çocuğa cinsel saldırıda bulunduktan sonra tutuklandı ve on yıl hapis cezasına çarptırıldı. Fakat manipülasyon yeteneği sayesinde yalnızca on sekiz ay sonra serbest bırakıldı. Serbest bırakıldıktan sonra Palyaço Pogo olarak topluluğunun popüler bir üyesi oldu ve düzenli olarak çocuk partilerini ve etkinliklerini ziyaret etti. Ne yazık ki hayatı boyunca otuz üç çocuğu kaçırdı, onlara işkence etti ve vahşice öldürerek evinin bodrumuna gömdü. Bu kadar canı yaktıktan sonra yakalanan Gacy ölüm cezasına çarptırıldı ve 1994 yılında idam edildi.
Joseph James DeAngelo Kaliforniya'da elliden fazla tecavüz ve on iki cinayet işledi. Kırk yılı aşkın bir süredir hiç kimse bu iğrenç suçlardan hüküm giymemişti. Sonunda Joseph James DeAngelo yakalandı ve kurbanlarının aileleri rahat bir nefes aldı.
Richard Ramirez, çoğu 1985 yılının ilkbahar ve yaz aylarında olmak üzere en az 14 kişiyi öldüren ve en az iki düzine kişiye daha tecavüz ve işkence eden Amerikalı bir seri katildi. Suç mahallerinde arama yapan müfettişler Satanizm hakkında pek çok rahatsız edici detay buldular. Ağustos 1985'te yakalanan Ramirez, 1989 yılında gerçekleşen davasının sonunda ölüm cezasına çarptırıldı. Günlerinin geri kalanını Kaliforniya'daki San Quentin Hapishanesinde geçirdi ve 7 Haziran 2013'te 53 yaşında kanserden öldü. Kendini bir Satanist olan tanımlayan Ramirez, geceleri evlere girme alışkanlığından dolayı "Gece Avcısı" olarak tanındı.