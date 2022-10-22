Gelmiş Geçmiş En Korkunç 10 Seri Katil!

John Wayne Gacy Katil Palyaço olarak da tanınan bu adam ne yazık ki bir koca ve bir baba figürünün altında korkunç bir sır saklıyordu. İlk olarak 1968 yılında iki genç çocuğa cinsel saldırıda bulunduktan sonra tutuklandı ve on yıl hapis cezasına çarptırıldı. Fakat manipülasyon yeteneği sayesinde yalnızca on sekiz ay sonra serbest bırakıldı. Serbest bırakıldıktan sonra Palyaço Pogo olarak topluluğunun popüler bir üyesi oldu ve düzenli olarak çocuk partilerini ve etkinliklerini ziyaret etti. Ne yazık ki hayatı boyunca otuz üç çocuğu kaçırdı, onlara işkence etti ve vahşice öldürerek evinin bodrumuna gömdü. Bu kadar canı yaktıktan sonra yakalanan Gacy ölüm cezasına çarptırıldı ve 1994 yılında idam edildi.