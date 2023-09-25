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Gelinini korudu, oğlundan dayak yedi!

Ataşehir'de iddiaya göre torununun sokakta eşine saldırmasına tepki gösteren babaanne, oğlu tarafından darbedildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün Ataşehir'de bir marketin girişinde meydana geldi.

İddiaya göre torununun sokakta eşine saldırdığını gören babaanne, duruma tepki gösterdi. Tepki üzerine torun, babasına giderek babaannesini şikayet etti.

Babanın annesinin işlettiği dükkana gelmesiyle birlikte tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle oğlu annesini darbetti.

Yaşanan o anlar ise babaannenin diğer torunu tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Tarafların şikayetçi olmadığı öğrenildi.

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