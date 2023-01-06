Gelinin erkek olduğu öğrenilince birlikte kaçtılar!

Aydın’ın Karacasu ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Eşi ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle bir süredir ayrı yaşayan C.B. isimli şahıs, salon tutarak yeni eşi olacak kişi ile düğün yaptı.

Damadın yakınlarının da katıldığı düğünde iddiaya göre damat eski eşinden resmen boşanmadığı için resmi nikah düzenlenmedi.

İddiaya göre, düğün sonrası bir meseleden dolayı tartışıp birbirinden şikayetçi olan aile, karakolda kadın olarak bildikleri gelinin resmiyetteki ismi erkek çıkınca şaşkına döndü.

Gelinlik giyip Karacasulu adamla evlenen şahsın kadın değil erkek olduğu iddiası ortalığı karıştırdı.

Birlikte Kaçtılar

İddialar üzerine düğün yapan damat ile erkek olduğu halde gelinlik giyip C.B. ile evlendiği ileri sürülen İlkim adıyla bilinen M.K. ve C.B'nin ilçeden ayrılıp izlerini kaybettirdiği öğrenildi.

C.B. ile İlkim adıyla tanınan çiftin sosyal medyada paylaşılan düğün fotoğrafları ve düğünden ayrıntılar içeren videolar en çok ilgi çeken paylaşımlar arasında yer aldı.

“Seviyorum kime ne” şarkısı ile oynadılar

İkilinin paylaşımında yaptıkları düğünde, gelinlik giyen İlkim adlı M.K. ile damat C.B.'nin yaptıkları düğünde İbrahim Tatlıses'in ‘Seviyorum kime ne? O yar benim kime ne' türküsü ile davetlilerin önünde oynadıkları görüldü.

İkilinin düğünden sonra ortak kullandıkları sosyal medya hesaplarından düğün fotoğrafları ile videoları paylaştıkları görüldü.

Bir süre önce evli olduğu kadın tarafından terk edildiği öğrenilen C.B.’nin resmi nikahlı karısıyla karşılıklı olarak boşanma davası açtıkları öğrenildi.