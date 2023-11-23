AjansHaber.com.tr Yaşam Gelin, kayınvalidesini bıçakla öldürdü

Gelin, kayınvalidesini bıçakla öldürdü

Ankara'nın Polatlı ilçesinde K.D. (29) beraber yaşadığı kayınvalidesi M.D.'yi (65) bıçakla öldürdü. 

OIay, sabah saatlerinde Mehmet Akif Mahallesi'nde bir evde meydana geldi. K.D., beraber yaşadığı kayınvalidesi M.D. ile kahvaltı sırasında tartışma yaşadı. K.D., tartışmanın ardından ekmek bıçağı ile M.D.'ye saldırdı. Komşuların ihbarıyla eve gelen sağlık ekipleri, M.D.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. K.D. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Komşuları, gelin ve kayınvalidesi arasında geçimsizlik olduğunu söyledi. Olay hakkında soruşturma başlatıldı. 

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Ankara'da gürültü kavgasında katliam!
Silahla yaralanan kulüp başkanı, kurtarılamadı
Konya'da feci kaza: Aynı aileden 4 kişi öldü!
3 ilde 146 yerleşim yerine ulaşılamıyor!
Tartıştığı eşini öldürdü, oğlunu ağır yaraladı
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 13 kişi gözaltında
Hayali şirket kurarak 8 kişiyi dolandırdılar!