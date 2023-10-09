Gelin almaya değil can almaya geldiler!

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Gelin alma merasimi için konvoyla sokağa gelen damadın yakınları ve arkadaşları, gelinin alıma merasimi sırasında, konvoydaki motosikletteki kişi, belinden çıkardığı silahla havaya defalarca ateş etti.

Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.