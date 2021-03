Geleneksel ve modern birleşti: Dörtnala kayak ve snowboard

Erzurum’da doğaseverler, karla kaplı Atatürk Üniversitesi kampüsü içindeki ormanlık alanda dört nala koşan atlara bağladıkları iplerle snowboard ve kayak yapmanın heyecanını yaşıyor.

21 yıldır sınıf öğretmenliği yapan Ayşe Melek Okuyucu, at biniyor, cirit oynuyor, ok atıyor, judo yapıyor, kadınlara ve erkeklere at binmeyi öğretiyor. Erzurum’un “Süper Öğretmeni” Ayşe Melek Okuyucu’nun başkanı olduğu kulüp, tüm doğaseverleri düzenlediği atlı safari ve atlı kayak ile snowboard etkinliğine çağırdı.

Geleneksel ve modern spor Erzurum’da birleşiyor

Erzurum’un vazgeçilmezi olan kar ve kayağı at ve tabiatla birleştiren Okuyucu, adrenalin sevenleri kulübe beklediklerini söyledi:

"Kış sporları merkezi olan Erzurum'a renk katması için alternatif spor dalları geliştirmek istiyoruz. Bu nedenle atlı safari ve atlı snowboard ve kayak yapmaya başladık. Şimdiye kadar hep geleneksel yüzümüzle halkımızla tanıştık. Şimdi ise geleneksel ve modern çizgimizi birleştirmeyi planladık. Atlı kayak ve atlı snowboard çalışmalarına başladık."

“İnanılmaz heyecanlı bir spor”

Atın arkasında kayak yapan Okuyucu'ya snowboardu ile eşlik eden Mümin Karabaş, deneyimlerini aktardı:

"Profesyonel sporcuyum. Erzurum’a bundan 20 yıl önce gelmiştim. Şehir o günden bugüne inanılmaz bir gelişim göstermiş ve kış cenneti olmuş. Özellikle kış sporlarında dağcılık, buz tırmanışı, kayak, snowboard gibi tüm sporlara elverişli. Burada atlı board heyecanını yaşadım. İnanılmaz heyecan verici bir spor, herkese tavsiye ediyorum."