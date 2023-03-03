Gelecek Partisi Başkanlık Kurulu toplanıyor

Gelecek Partisi'nden yapılan açıklamada, "Dün gerçekleştirilen son Altılı Masa toplantısı sonrası liderler anlaşmaya vardığını açıklamış, cumhurbaşkanı adayının pazartesi günü ilan edileceğini deklare etmişlerdi. Bugün öğlen saatlerinde bir açıklama yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun adaylığını desteklemeyeceklerini belirterek Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’na çağrıda bulundu" denildi.

"Akşener’in bu çıkışı sonrası Ankara’da hava ısındı" ifadesinin yer aldığı açıklamada, Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'nun da genel başkan yardımcılarıyla yarın saat 11.00'de Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı konusunu masaya yatıracağı belirtildi.