Gedson Fernandes resmi imzayı attı!

Beşiktaş, Gedson Fernandes'in sözleşmesinin 2026-2027 sezonu sonuna kadar uzatıldığını resmen duyurdu. Portekizli futbolcu yaptığı açıklamada ""Sözleşme uzattığım için çok mutluyum. Beşiktaş'ın bir parçası olmak benim için gurur verici bir şey. Umarım takım arkadaşlarımla bu sezon her kulvarda başarılı olacağız. Bunun için sahada her şeyimi vermeye hazırım" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş, Gedson Fernandes'in sözleşmesini resmen uzattı! Portekizli futbolcuyla daha önce anlaşmaya varan siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada "Kulübümüzle profesyonel futbolcumuz Gedson Fernandes arasındaki sözleşme, 2026-27 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır. Başkanımız Ahmet Nur Çebi, sözleşme yenilediğimiz futbolcumuz Gedson Fernandes’e yeni dönemde başarılar diledi" denildi.

İmza sonrasında açıklamalar yapan Gedson Fernandes ise şu ifadeleri kullandı:

"Sözleşme uzattığım için çok mutluyum. Beşiktaş’ın bir parçası olmak benim için gurur verici bir şey. Umarım takım arkadaşlarımla bu sezon her kulvarda başarılı olacağız. Bunun için sahada her şeyimi vermeye hazırım.

Ligde her maç zor. Her maça aynı ciddiyetle çıkmamız gerekiyor. Trabzonspor maçına hazırız. Sezon başından beri iyi bir grafik sergiliyoruz. Trabzonspor maçından galibiyetle ayrılmak için savaşacağız. Umarım bizim adımıza iyi bir maç olur.

Taraftarlarımızın benimle ilgili olumlu düşünceleri beni çok mutlu ve motive ediyor. Beşiktaş forması giydiğim sürece hırslı ve motive şekilde oynayacağımın sözünü taraftarlarımıza veriyorum. Her maç takımın kazanması için elimden geleni yapacağım. Savaşçı ruhum hep sahada olacak."

Beşiktaş'ın geçen sezon 6 milyon euroya Benfica'dan bonservisini aldığı 24 yaşındaki yıldız futbolcu, siyah-beyazlı takımla toplam 45 maçta 4 gol, 9 asistlik performans sergiledi.