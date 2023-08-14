Geceye damga vuran pozisyonu hakemler yorumladı!

Fenerbahçe - Gaziantep FK maçının son anlarında yaşanan bu pozisyonda konuk ekip penaltı itirazlarında bulundu.

Karşılaşmanın son bölümünde soldan ceza sahasına gönderilen topu Djiku uzaklaştırmak isterken top Tadic'e çarptı. Gaziantepli futbolcular Tadic'in elle müdahalede bulunduğu itirazında bulunsa da hakem "Devam" kararı verdi.

Pozisyonda VAR'a gitmeyen hakem Abdulkadir Bitigen, penaltıya hükmetmedi. Bunun üzerine hakem yorumcuları o pozisyon hakkında görüşlerini paylaştı.

İşte hakem yorumları:

Ahmet Çakar: "Gaziantep FK'nın son dakikada penaltı beklediği pozisyon penaltı değil."

Deniz Ateş Bitnel: "Son dakikada Tadic'in eline temas eden top takım arkadaşının müdahalesiyle beklenmeyen top kriterine giriyor. Penaltı verilmemesi doğru karar."

Erman Toroğlu: “Gaziantep’in son saniyede penaltı beklediği pozisyona penaltı falan verilemez. Bunun için yeni kurala gerek yok. Bu pozisyon penaltı değil."

Bahattin Duran: "Oosterwolde uzaklaştırıyor, top eline geliyor. Top zaten kaleden uzağa gidiyor. Kaleye doğru gitse ama top kaleye girecek şekilde gitse penaltı olur. Devam kararı doğru."

Bülent Yıldırım: "Kendi kalesine yönelmediği sürece topu uzaklaştırırken böyle şeyler olabiliyor. Penaltı olmaz. Yüzde yüz doğru karar."

Fırat Aydınus: "Takım arkadaşından gelen top, beklenmeyen bir top olduğu için bu pozisyon penaltı olarak değerlendirilmiyor. Bu kural hep vardı, son seminerde de açıklık getirdiler. Bu pozisyona da penaltı verilmemesi doğru karar"