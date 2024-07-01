Gecenin maçında Fransa tur atladı! 1-0
Fransa, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Belçika'yı 1-0'lık skorla yenerek adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.
Almanya’nın ev sahipliğinde yapılan turnuvanın son 16 turu maçında Didier Deschamps yönetimindeki Fransa ile Domenico Tedesco'nun çalıştırdığı Belçika karşı karşıya geldi.
Düsseldorf Arena'da oynanan müsabakada kazanan 1-0'lık skorla Fransa oldu.
Bu sonuçla birlikte Fransa adını çeyrek finale yazdırırken, Belçika organizasyona veda etti.
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