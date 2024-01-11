Gece yarısı adaylar açıklandı: CHP'de ortalık karıştı
CHP'de gece yarısı açıklanan adaylardan sonra CHP karıştı. Mersin Milletvekili Ufuk Çakır ile Ali Mahir Başarır birbirine girdi.
CHP'de sular durulmuyor.
Partiler adaylarını açıklamaya başlarken bir haber de ana muhalefet partisi kanadından geldi.
CHP'nin yerel seçimde yarışacak adaylarını belirlediği Parti Meclisi toplantısında ortalık karıştı. Mersin Milletvekili Ufuk Çakır, Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'a bağırarak toplantı salonunu terk etti.
Yaşanan gerginlik sırasında "Yeter ulan" sesleri duyuldu. Tartışma sesleri koridorda duyulacak biçimde yankılandı.
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