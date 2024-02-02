Gebze'de işçiler kurtarıldı, saldırgan etkisiz hale getirildi!

Gebze'de bugün saat 16.00 sıralarında kimliği belirsiz 1 kişi, elinde silahla ABD firması olan P&G'ye ait fabrikanın ana binasına girdi. Şüpheli fabrikadakileri rehin aldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Saldırgan saatler sonra etkisiz hale getirildi ve rehineler kurtarıldı. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Yavuz, şunları söyledi:

"Daha önce bu işletmede çalışmış bir şahsın silahla birlikte içeri girmiştir ve 7 çalışanı rehin almıştır. Şahsın hedefi İsrail'in Gazze'deki katliamların durması ve Mısır'daki sınır kapısının açılması talebi olmuştur.

Hassas bir müzakere süreci yürütülmüştür. Özellikle böylesi olaylarda rehinelerin can güvenliğinin sağlanması için titiz bir çalışma yürüttük. Basın açıklaması tarzından uzak durduk.

Hedefimiz ilk olarak oradaki kardeşlerimizi çıkarmaktı. Bu süreci emniyet ve istihbarat teşkilatımız olabilecek tüm bağlantıları da değerlendirerek yürütmüştür.

Küçük bir operasyonla etkisiz hale getirdik. Şahıs ilk olarak operasyonla ele geçirilmiştir. Rehinelerin sağlık durumu iyi. Hepsine geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Bu tür davranışları sergileyenler için öncelikle hukuk işler."