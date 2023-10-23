Gazze'ye kara harekatı başladı!

Günlerdir abluka altındaki Gazze Şeridi, hava saldırıları ile vuruluyordu. Çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesinin ardından Gazze etrafına İsrail ordusu tarafından askeri yığınak yapılmıştı.

Ağır zırhlı araçlar ve tanklar Gazze Şeridi'nden içeri girmeye başladı. Bölgede sivil ölümlerin artışından endişe ediliyor.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada "Haması ortadan kaldırmak ve kaçırılan kişileri aramak için gece Gazze Şeridi'ne girdik." ifadelerine yer verildi.

İsrail Ordu Sözcüsü ise yaptığı açıklamada, "Gazze'de tutukluların teyit edilen sayısı yabancılar dahil 222 kişidir." dedi.