İsrail ordusu, gece boyu Gazze'ye 500'den fazla hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

İsrail ordusundan konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Gece savaş uçakları, helikopterler, hava araçları ve topçu güçleri, Gazze Şeridi'nde Hamas ve İslami Cihad'a ait 500'den fazla noktayı hedef aldı." ifadeleri kullanıldı.

Filistinli grupların bazı yetkilileri yaşadığı gerekçesiyle birkaç yüksek katlı konuta da hava saldırısı düzenlendiği aktarılan açıklamada, Beyt Hanun bölgesinde ise 3 tünelin hedef alındığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının süreceğine dikkat çekildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Gazze Şeridi’nde düzenlediği saldırılarda 436 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 271 kişinin de yaralandığını duyurdu.

436 SİVİL ÖLDÜ

Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İsrail’in düzenlediği saldırılar sonucu 91’i çocuk, 61’i kadın olmak üzere 436 sivilin yaşamını yitirdiği; aralarında 244 çocuk ve 151 kadının bulunduğu 2 bin 271 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

“DÜNYA FİLİSTİN’E SIRTINI DÖNDÜĞÜ İÇİN BU DURUMDAYIZ”

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in yarım asırdır Filistin halkını esir tuttuğunu ve haklarını elinden aldığını belirterek dünyanın Filistin’e sırtını dönmesi sebebiyle bu durumda olduklarını belirtti. Açıklamada, “Gazze Şeridi'nde Filistinli sivillerin maruz kaldığı yıkım manzaraları tüyler ürperticidir. İsrail'in sahip olduğu uluslararası cezasızlık, insanlığa, temel ahlaka ve uluslararası hukuk ilkelerine karşı ahlaki, siyasi ve hukuki bir lekedir. Bu suçları mazur göstermeye ya da örtbas etmeye yönelik her türlü girişim kabul edilemez ve düpedüz ayıptır. Gerçekler tartışmaya açık değildir. İşgalci bir güç olarak İsrail, Filistin halkını yarım yüzyılı aşkın bir süredir esir tutmakta ve haklarını ellerinden almakta ısrar ettiği için bu durumdan tamamen sorumludur. Dünya gerekeni yapmadığı ve Filistinlilerin haklarına sırtını döndüğü için bu durumdayız. Filistinlilerin yaşamlarını ve haklarını görmezden gelen ve bunların ihlal edilmesini teşvik eden basit açıklamalara son verilmelidir. İşgalci bir güç olarak İsrail'in Gazze'de ya da Filistin'in başka bir yerinde savunmasız sivil halkı hedef alma hakkı ya da gerekçesi yoktur. Silahlı çatışmalarda sivillere yönelik misillemeler uluslararası insancıl hukuk kapsamında yasadışıdır ve durdurulmalıdır” denildi.