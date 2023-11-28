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Gazzelilerin göç çilesi

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayan ve yaklaşık 1,1 milyon kişiden oluştuğu belirtilen Filistinlilerden bölgenin güneyine geçmelerini istemişti.

Çatışmalar 53`üncü gününde devam ederken, İsrail ordusu, Gazze Şeridi`nin kuzeyindeki 1 milyondan fazla kişinin Gazze`nin güneyine gitmesi yönündeki çağrılarını sürdürüyor.

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Evleri ve sığındıkları hastane ve okullar bombalanan Gazzeliler bölgenin güneyine doğru gidiyor.

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Yaya halde göç ettirilenler arasında yaralı durumda olanlar, tekerlekli sandalyede götürülenler ve koltuk değnekleri ile yürümeye çalışanlar da var.

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