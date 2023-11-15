Gazze’den çocuklar ve kanser hastaları Türkiye’ye getirilecek

Sağlık Bakanı Koca, Gazze'den başta çocukların ve kanser hastalarının önce Mısır'daki Şeyh Zuveyd ve El Ariş hastanelerine nakledilmesinin, 2. etapta ise durumu uygun olan hastaların ambulans uçakla Türkiye'ye getirilmesinin planlandığını bildirdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün için 26 kanser hastasının naklini planladık, Türkiye'ye götürme gayreti içerisindeyiz. İlk defa Gazzeli hastalar Mısır'dan çıkıyor" dedi.

Bakan Koca, "Genelde kanser hastalarından Gazze'de olup Refah Sınır Kapısı'nı geçen 30'a yakın hasta oldu. Bu hastaların net sayısı 26. Bugün biz Türkiye'ye götürme noktasında planladık ve bununla ilgili görüşmeler olumlu geçti. Umudumuz kanserli hastaları Türkiye'ye götürme çabasıydı. Birazdan sayın Bakanımla gelmiş olduk. Refah Sınır Kapısı'ndan bu hastalar geçti. Şu an ambulanslarda bekliyor, işlemleri yapılıyor. Zannediyorum yarım saat veya 1 saat içerisinde hastaları havaalanına getirme durumumuz olacak. Biz de hastaları ziyaret etmiş olacağız. Umarım gelinen bu noktada bugün bu hastalarımızı ve beraberinde refakatçiler de var. 26 hasta 13 refakatçi var. Bugün Gazze'den kapıdan geçtikten sonra herhangi bir hastaneye uğramadan Türkiye'ye götürme çabası içindeyiz" dedi.

Bakan Koca, sözlerine şöyle devam etti:

"Mısır, Türkiye, İsrail olmak üzere uygun hastaları ve işlemleri tamamlanan hastaları birlikte karar verilerek Refah Sınır Kapısı'ndan geçişi sağlanmış oluyor. İsrail Sağlık Bakanı ile de yakın iletişim içindeyiz. Arzumuz bu savaşın bir an önce bitmesi, tedaviye ihtiyacı olan Gazzelilere, Filistinlilere bu yardımı ulaştırabilir olmak. Türkiye her türlü yardımı yapmaya hazır. Bugün bu kadar hastanın gelişi sağlanabilir oldu. Bu son derece önemli. Bine yakın kanser ve diyaliz hastalarının olduğunu biliyoruz. İletişimi güçlü tutarak olabildiğince Gazze'den hastaları Türkiye getirmek çabası içindeyiz.

Buradaki dram çok farklı, 200'e yakın bugüne kadar hastanın geldiğini biliyoruz. Ama 20 bine yakın yaralı olduğunu biliyoruz. Gelen hasta sayısı çok az. Geri planda bekleyen çok hasta var. Mısır'dan yani Gazze'den, Mısır dışına çıkabilen bugüne kadar hiçbir hasta olmadığını demin Sağlık Bakanımız da söyledi. İlk defa Gazzeli olup Mısır'dan çıkan bir başka ülkeye tedavi için gönderilen bu hastalar oluyor. Bugün bunu yaşıyoruz.

Yardım anlamında da ilk defa Türkiye'den bir gemi Mısır'a gelmiş oldu. Umarım yakın zamanda çabamız bu yönde. Gazze'nin içinde Refah Kapısı'na yakın bölgede güçlü koordinasyonun takibiyle bir sahra hastanesi erken dönemde de kurmak istiyoruz. Yapılacaklar çok fazla. Bize çok iş düştüğünü görüyoruz. Ülke olarak bütün çabamızı bu noktada seferber edeceğimizden hiç kimsenin kuşkusu olmasın.

Sahra hastanesini Gazze'de kurmak istiyoruz. Mısır'da ise birazdan ziyaret edeceğimiz El Ariş Hastanesinde Türk ve Mısırlı hekimler gelen hastaları birlikte değerlendirsin istiyoruz. Bir ekip çalışması yapıldı. Refah Kapısı'ndan geçen hastaların bu hastanelerde değerlendirilip, Türkiye'ye ikinci etapta getirilmesi noktasında planlama yapıldı. Umarım bunu başarıyla sonuçlandırırız. Teşekkür ediyorum."

MISIR SAĞLIK BAKANI İLE ORTAK BASIN TOPLANTISI DÜZENLENDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze'den çocukların ve kanser hastalarının önce Mısır'a sevk edileceğini, ikinci etapta bazı hastaların ambulans uçakla Türkiye'ye getirileceğini bildirmişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze'den başta çocukların ve kanser hastalarının önce Mısır'daki Şeyh Zuveyd ve El Ariş hastanelerine nakledilmesinin, ikinci etapta ise durumu uygun olan hastaların ambulans uçakla Türkiye'ye getirilmesinin planlandığını söylemişti.

Bakan Koca, Nasır Araştırma Enstitüsü Hastanesi'nde, Gazze'den getirilen yaralıları ziyaretinin ardından, Mısır Sağlık Bakanı Halid Abdulgaffar ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Gazze'de 7 Ekim'de başlayan olayların ardından Mısırlı meslektaşı ve mevkidaşı Abdulgaffar ile hem kişisel hem de teknik ekipler seviyesinde yakın bir çalışma ve dayanışma içerisinde olduklarını belirten Koca, şu bilgileri verdi: "Kendisiyle çok sayıda telefon ve video konferans görüşmesi gerçekleştirdik. Son olarak dün akşam saatlerinde 1 saat süren video konferans gerçekleştirdik. Teknik heyetlerimiz yaklaşık bir aydır birlikte çaba sarf ediyor. Az önce Kahire'de tedavileri devam eden Gazzeli hastaları ziyaret ettik. Ardından El Ariş'e geçerek hastaları orada da ziyaret edip, görüşmelerimize devam edeceğiz.

İlk etapta, başta çocuklar olmak üzere kanser hastalarının Refah Sınır Kapısından Şeyh Zuveyd ve El Ariş hastanelerine nakledilmesi planlanmakta. Bu hastaların tedavilerini, Türkiye'den gelecek sağlık personeli ile Mısırlı meslektaşlarının birlikte yapmasını planlıyoruz. İkinci etapta ise durumu uygun olan hastaların ambulans uçaklarla Türkiye'ye getirilmesi planlanıyor."

"ZOR GÜNLERİ KUVVETLİ BİR DAYANIŞMAYLA GERİDE BIRAKACAĞIZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastaların Refah Sınır Kapısı'na nakli için devam eden diplomasi faaliyetlerinin, Türkiye, Mısır ve İsrail'den yetkililerin oluşturduğu sağlık koordinasyon ekibince yürütüldüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"Sayın Bakana bu süreçte gösterdiği yapıcı işbirliğinden dolayı şahsım, hükümetim ve kardeş Türkiye halkı adına teşekkür ediyorum. İnşallah bu zor günleri kuvvetli bir dayanışmayla geride bırakacağız. Diğer yandan, sabah gerçekleştirdiğimiz ikili görüşmede karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımı ile sağlığın tüm alanlarında yakın işbirliği konusunda mutabık kaldık. Kendisini ve ekibini en kısa sürede ülkemize davet ederek, kendilerini Türkiye'de ağırlamaktan duyacağım memnuniyeti ifade ettim."

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Koca, "Geçen hafta Mısır Sağlık Bakanının yanı sıra İsrail Sağlık Bakanıyla da Gazze halkı için telefon görüşmeleriniz oldu. İsrail Sağlık Bakanıyla bu çerçevede yine görüşmeleriniz olacak mı?" sorusu üzerine, şöyle konuştu: "Özellikle bu süreci daha önce İsrail Sağlık Bakanlığı ile de görüşerek birlikte bir koordinasyon oluşturduk. Teknik ekipler, her üç ülkeden oluştu ve bu çalışma yoğun bir şekilde devam ediyor. Buradaki temel amacımız, öncelikle Gazze'den gelecek kanserli ve çocuk hasta grubunu Şeyh Zuveyd ve El Ariş hastanelerine getirmek ve bizim Türk doktorlarıyla birlikte Mısırlı ekip değerlendirdikten sonra uygun olan hastaları Türkiye'ye getirmek arzusundayız. Çabamız bu yönde. Bugün Gazze'den Türkiye'ye hasta götürebilir miyiz? Kanserli hasta alabilir miyiz? Bizim çabamız bu. Umarım bugün Gazze'den hastalarla Türkiye'ye dönmüş oluruz. Bunun içinde birazdan Sayın Bakanımla birlikte El Ariş'e geçmiş olacağız."

"İHTİYAÇ NEREDEYSE GÖSTERİLDİĞİ AN HAZIRIZ"

Sahra hastanelerinin nerede kurulacağına ilişkin soru üzerine de Koca, şunları kaydetti: "Bununla ilgili üçlü koordinasyon üzerinde çalışıyor. Temel hedef Gazze'de öncelikli bu sahra hastaneleri kurabilmektir ama ihtiyaç halinde Refah Sınır Kapısına yakın bölgede de bu sahra hastanelerini kurmak istiyoruz. Koordinasyon bunu da değerlendiriyor, bize bu anlamda ihtiyaç neredeyse gösterildiği an hazırız."

KOCA, FİLİSTİNLİ KANSER HASTASI ÇOCUKLARLA BULUŞTU

Mısır Sağlık Bakanı Halid Abdulgaffar ile "57357 Çocuk Kanser Hastanesi"ne ziyarette bulunan Bakan Koca, burada, Gazze'den getirilen kanser hastası çocuklarla buluştu.

Çocuklar ve aileleriyle tek tek sohbet edip oyuncak hediye eden ve doktorlardan sağlık durumları hakkında bilgi alan Koca, hastanenin resim ve müzik terapi odalarında çocukların yaptığı çalışmaları da inceledi.

Bakan Koca, İsrail'in saldırılarında bütün ailesini kaybeden ve anneannesinin gözetiminde hastanede tedavi gören Gazzeli Mücahit isimli bir çocukla da yakından ilgilendi.