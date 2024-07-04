Gazze’deki can kaybı 38 bini geçti!

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, son 272 günde yaşanan çatışmalarda ölü ve yaralı sayıları alarm verici bir şekilde artıyor.

Son 24 saat içinde Gazze'ye düzenlenen dört saldırıda 58 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve 179 Filistinlinin yaralandığı bildirildi. Bu son saldırılarla birlikte toplam ölü sayısı 38 bin 11'e, yaralı sayısı ise 87 bin 445'e yükseldi.

Özellikle Han Yunus'taki Nasser Hastanesi'nde elektrik sorunu büyük bir endişe kaynağı haline geldi.

Hastanenin jeneratörleri, yakıt eksikliği sebebiyle kısa süre içinde çalışamaz hale gelebilir. Han Yunus ve Refah bölgelerinde yaşayanlar için kritik öneme sahip olan bu hastanede, tedavi hizmetlerinin kısmen durdurulduğu bildiriliyor.

Sağlık Bakanlığı, uluslararası ve insani kuruluşlardan acil müdahale ve yakıt temini için yardım çağrısında bulunuyor.