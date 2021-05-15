Gazze'de şehit sayısı 145'e yükseldi

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, basın toplantısı düzenledi.

41'i çocuk 145 Filistinli şehit oldu

Kudra, basın toplantısında, İsrail'in bölgeye yönelik son saldırılarında 10 ailenin tamamen yok edildiğini, ailelerin 21'i çocuk, 11'i kadın olmak üzere toplam 38 kişiden oluştuğunu söyledi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında şu ana kadar, 41'i çocuk, 23'ü kadın 145 Filistinlinin hayatını kaybettiğini aktaran Kudra, 1100 kişinin yaralandığını ifade etti.

Kudra, koronavirüs salgınının yanı sıra yüzlerce yaralıya ve evlerini tamamen kaybedenlere kapılarını açan sağlık merkezlerinin büyük bir felaketle karşı karşıya olduğunu vurgulayarak, saldırıların devam etmesi halinde bu durumun daha da kötüleşeceğini dile getirdi.

Sözcü Kudra, ayrıca sağlık kurumlarına ve uluslararası kuruluşlara acil tıbbi yardım çağrısında bulundu.