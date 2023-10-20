Gazze'de ölü sayısı 4 bini geçti!

Ekim ayının ilk haftasında Orta Doğu'da bir kaosun fitili ateşlendi. Hamas güçlerinin İsrail'e yönelik operasyonu karşılık bulunca bir savaş ortamı oluştu.

2. haftasına girilen savaşta her iki taraf da ciddi kayıplar vermeye devam ediyor.

Son olarak Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısının 4 bin 137'ye yükseldiğini duyurdu.