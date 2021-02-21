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Gazze'de İsrail'in sular altında bıraktığı tarım alanlarında oluşan zarar 1,5 milyon dolar

İsrail'in baraj kapaklarını açması üzerine 600'ü Gazze kentinin doğusunda, 100'ü Beyt Hanun'un doğusunda olmak üzere Gazze Şeridi'nde yaklaşık 700 dönüm arazinin sular altında kaldığı belirtildi.

Gazze Şeridi'ndeki Tarım Bakanlığı, İsrail'in yağmur sularını biriktirdiği barajların kapaklarını açarak yüzlerce dönüm araziyi sular altında bırakması nedeniyle tarım sektöründe yaklaşık 1,5 milyon dolar zarar yaşandığını duyurdu.

İsrail Gazze'nin doğusundaki tarım arazilerini bir ayda ikinci kez sular altında bıraktıİsrail Gazze'nin doğusundaki tarım arazilerini bir ayda ikinci kez sular altında bıraktıDünya

Tarım Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in baraj kapaklarını açması üzerine 600'ü Gazze kentinin doğusunda, 100'ü Beyt Hanun'un doğusunda olmak üzere Gazze Şeridi'nde yaklaşık 700 dönüm arazinin sular altında kaldığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin doğu sınırına yakın tarım arazilerini bir ay içinde iki kez sular altında bıraktığı kaydedilen açıklamada, tarım sektöründe uğranılan zararın yaklaşık 1,5 milyon dolar olduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, insan hakları örgütlerine "İsrail'in Gazze'deki tarım sektörüne yönelik ihlallerini durdurmak için acilen müdahale etmeleri" çağrısında bulunuldu.

Gazze'deki Tarım Bakanlığı yetkilileri, 21 Ocak ve 18 Şubat'ta yaptıkları açıklamalarda, İsrail'in yağmur sularının toplandığı barajlara bağlı kanalları Gazze'nin doğusuna doğru açtığını ve yüzlerce dönüm tarım arazisinin sular altında kaldığını ifade etmişti.

İsrail, yağmur suyundan istifade edebilmek için barajlar inşa ediyor. Ancak kışın su seviyesi yükselince hiçbir uyarıda bulunmadan baraj kapaklarını açması Gazze Şeridi'ndeki çiftçilerin arazilerine zarar veriyor.

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