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Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda öldürülenlerin sayısının son 24 saatte 122 artarak, 22 bin 722'ye yükseldiğini duyurdu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 92 gündür devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, son 24 saatte 122 Filistinliyi öldürdüğü ve 256 kişiyi yaraladığı belirtildi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte "12 katliam" gerçekleştirdiği ifade edilen açıklamada, 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısının 22 bin 722'ye, yaralananların sayısının ise 58 bin 166'ya çıktığı kaydedildi.

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